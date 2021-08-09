نجوم أخفوا احتفالاتهم حدادا على وفاة دلال عبد العزيز.. بينهم الهضبة ودينا

كانت «صاحبة واجب» كما أطلق عليها أهل الفن، لم تترك أحد في مرض أو شدّة أو حزن، وكانت يديها ممدودة بالخير دائما لمن تعرفهم ومن لم تعرفهم، خاصة أهل الفن، الذين عاشوا يوم حزين أمس، وهم يودعون الفنانة دلال عبد العزيز (1960 - 2021) إلى مثواها الأخير، حيث شيّعت جنازتها من مسجد المشير في التجمع الخامس، ودُفن الجثمان في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، لتنهي رحلة معاناة صعبة مع فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تليف شديد لها بالرئتين، فضلا عن مضاعفات عديدة، كما تسبب الفيروس ذاته، في وفاة زوجها الفنان سمير غانم، قبل رحيلها بأقل من 3 أشهر.

فور إعلان الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد، زوج ابنتها إيمي سمير غانم، وفاة الراحلة، حتى سارع نجوم الفن لتأجيل ارتباطاتهم حدادا على رحيل دلال عبد العزيز، كما أجّل البعض ارتباطات، وحذف آخرون صور، وترصد السطور التالية، أبرز النجوم الذين ألغوا احتفالاتهم أو أجلوها، حدادا على وفاة الراحلة.

علي ربيع

احتفل الفنان على ربيع مساء أمس، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد يوم من رحيل دلال عبد العزيز، بحضور أحمد شامي، ومصطفى خاطر، وكرم جابر، وكريم عفيفي، حيث أُقيم الزفاف في أجواء هادئة بعيدا عن وسائل الإعلام احتراما لظرف وفاة الفنانة الراحلة.

وشدد ربيع على من حضر حفل زفافه على فتاة تدعى «سلسبيل محمد»، بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور، احتراما للفنانة الراحلة ومنعا لتعريضه لأي انتقادات.

دينا

أعربت الفنانة دينا عن حزنها البالغ بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلة إنّها أصرت على حضور مراسم جنازة ودفن الراحل أمس، رغم ارتباطها بتصوير دورها في مسلسل «السيدة زينب»: «استأذنت المخرج محمد النقلي أشارك في الجنازة وأرجع أكمل تصوير، منظر عياط إيمي ودنيا على مامتهم كان (يقطع القلب)، خسروا أبوهم وأمهم ورا بعض».

عمرو دياب

حذف الفنان عمرو دياب، منشورا عبر حسابه على فيس بوك، بعد دقائق قليلة من نشره، وكان يتضمن صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في منطقة «رأس الحكمة»، فور علمه بخبر وفاة الراحلة.

ونعى الهضبة في منشور جديد، الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

نيللي كريم

أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حفل زفافها من هشام عاشور، نجم الاسكواش السابق 3 ثلاثة أيام، حدادًا على الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما قوبل بترحيب شديد من الجمهور، بسبب احترامها لمشاعر أسرة سمير غانم، حيث كان من المفترض أن تقام الحِنة اليوم الأحد؛ ويعقد القران في اليوم التالي، لكنها قررت تأجيل حفل الزفاف وعقد القران فقط بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة الراحلة.