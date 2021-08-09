شروط وإجراءات التقديم على وظيفة محاسب بقطاع الشؤون الاجتماعية

أعلن قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن وظيفة محاسب بـ«مشروع حماية الطفل»، حيث وضعت على موقعها الرسمي شروط التقدم لوظيفة المحاسب، مع الالتزام بالموعد المحدد للتقديم، وتمثلت الشروط فيما يلي:

شروط التقدم لوظيفة محاسب بـ«مشروع حماية الطفل»

- يكون المتقدم لوظيفة محاسب بـ«مشروع حماية الطفل» من سكان محافظة القاهرة.

- حاصل على مؤهل عال مناسب (بكالوريوس تجارة).

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المحاسبة.

- يكون لدى المتقدم للوظيفة قدرة على التعامل مع الكيانات واللوائح الحكومية الإدارية والمالية.

- القدرة على التعامل مع فريق عمل متنوع الخبرات .

- القدرة على إعداد كشوف الصرف المالي للمستفيدين.

- الإلمام بالقوانين المحاسبية، الحكومية، الضرائب، وقوانين التأمينات الاجتماعية وغيرها.

- أن يكون المتقدم جيدا في استخدام الحاسب الآلي.

- الإلمام باللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها، أن الفريق مسؤول عن تقديم الدعم في الجوانب المالية والمحاسبية المطلوبة لتنفيذ أنشطة المشروع، وذلك من خلال المهام التالية:-

- التنسيق مع فريق العمل الإداري بالمشروع لاستلام المذكرات الخاصة بتنفيذ الأنشطة .

- إعداد المذكرات المالية الخاصة بطلب توفير المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

- متابعة الصرف على تنفيذ الأنشطة المركزية وداخل المحافظات.

- إعداد التسويات المالية الخاصة بالأنشطة المنفذة.

- إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بتنفيذ الأنشطة «كشوف صرف البدلات، الفواتير».

- إصدار تقرير مالي مفصل (شهريا) بالتنسيق مسئول الوحدة المحاسبية. -اصدار تقرير مالي مفصل ( كل 3 شهور) بالتنسيق مع مسئول الوحدة المحاسبية.

- إعداد الكشوف المالية الخاصة بالمخصصات المالية لفريق العمل بالوزارة، وفرق العمل بالمحافظات، وفقاً للبيانات الواردة من فريق العمل الإداري (كشوف الغياب والحضور، الإنجازات، التعاقدات الجديدة، قرارات الوقف أو الاستبعاد).

وأوضحت التضامن أن إجراءات التقدم تتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg وذلك في موعد أقصاه 15 أغسطس 2021، مع ذكر اسم الوظيفة المتقدم اليها .