مصرع شخصين اختناقاً داخل حفرة للتنقيب عن الآثار ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما اختناقاً داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيبا عن الأثار داخل منزل بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المشاركين في عملية التنقيب.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة بني سويف الجديدة، بمصرع شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الأثار داخل منطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف، فوجه بسرعة اتخاذ الاجرءات اللازمة ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المشاركين في عملية الحفر والأدوات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد النبوي، رئيس وحدة مباحث قسم بني سويف الجديدة، إلى موقع البلاغ ، وتبين وفاة كل من «مينا م.»، 27 سنة، عاطل، مقيم بمساكن الشرق، و«م. م.»، 37 سنة، نجار، مقيم قرية «باروط»، وتم انتشال جثتيهما من حفرة بأحد المنازل.

ودلت التحريات الأولية على أنه أثناء قيام المتوفين بالتنقيب عن الأثار خلسة، داخل المنزل، برفقة 5 آخرين، هم: «عزت ق.»، 60 سنة، و«حمدي ع.»، 70 سنة، و«سليمان ح.»، 27 سنة، و«أشرف م.»، 43 سنة، و«مرقص ع.»، 42 سنة، سقطا في الحفرة، حيث لقيا مصرعهما في الحال.

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة القبض على الـ5 متهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الأثار، كما تم ضبط السيارة المستخدمة، يمتلكها المتهم الثاني، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم برقم 1078 لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.