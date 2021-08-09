العناني: قريبا طيران مباشر يربط شرم الشيخ والغردقة بالأقصر وأسوان

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الطيران، لربط منتجعات مصر الشاطئية بمدنها الثقافية، معلنا أن في سبيل تحقيق ذلك، ستستحدث الوزارة في القريب العاجل قبل بداية موسم الشتاء السياحي، طيرانا مباشرا من شرم الشيخ إلى الأقصر، وطيرانا مباشرا من الغردقة إلى أسوان.

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم: «وبكدا السائح اللي هيجي يقعد في الغردقة أسبوع أو 10 أيام، يقدر يروح يزور أسوان، ويقدر يروح من شرم الشيخ الأقصر».

وأوضح وزير السياحة، أنه للمرة الأولى في تاريخ السياحة المصرية، سيجد السائحون الروس الذين قدموا إلى مصر اليوم، متاحف آثار بشرم الشيخ والغردقة، وذلك بعدما افتتحت الدولة متحفين للآثار، الأول كان بالغردقة في فبراير 2020، والثاني كان بشرم الشيخ، الذي تم افتتاحه بنهاية أكتوبر 2020.

وأشار إلى أن كل هذا يأتي في ظل المجهود الجبار، الذي تبذله الدولة على مستوى تحسين البنية التحتية، من طرق وسكك حديد، لربط منتجعاتنا الشاطئية المختلفة، وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، مؤكدا أن كل ما يحدث حاليا على مستوى تطوير شبكات الطرق في مصر، يصب في مصلحة السياحة في النهاية.

وواصل: «النهاردة المشوار من القاهرة لأسوان بالقطر بيحتاج 12 ساعة، فلما يكون في قطر يوصل السائح من القاهرة لأسوان في أقل من 5 ساعات، ده أكيد هيشجع الناس تروح أسوان أكتر وأكتر».

ولفت «العناني»، إلى أن شعار وزارة السياحة في الفترة الحالية، يستهدف تنشيط السياحة على مستوى الشواطىء بالإضافة إلى الآثار، موضحا أن هذا يتماشى مع رؤية الوزارة، وهي أن تمتلك مصر منتجا فريدا سياحيا لا تستطيع أي دولة في العالم أن تنافسه.

وأكمل: «يعني اللي عنده شواطئ مش هيقدر ينافس الآثار اللي عندنا، واللي عند آثار مش هيقدر ينافس الشواطئ اللي عندنا».

وأكد أن هذا الدمج الحتمي تأخر كثيرا، ولهذا تعمل الوزارة على تحقيقه في القريب العاجل، حتى يستطيع السائح أن يزور شرم الشيخ والغردقة وفي نفس الوقت يستطيع أن يزور الأقصر وأسوان والعلمين.