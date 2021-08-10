تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا جراند سيراتو 2022

شهد سوق السيارات الإعلان عن أسعار ومواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022، والتي قدرت الفئة الأولى منها lx سعرها في السوق 319.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية LX FO بنحو 329.9 ألفًا، والفئة الثالثة EX Cam بـ359.9 ألف، والفئة الرابعة HL بـ374.9 ألفًا، والفئة الخامسة T/L بـ414.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أغسطس الجاري وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للتجارة.

وتتميز السيارة «كيا جراند سيراتوا»، بأنها من السيارات السيدان ومزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 حصان، عزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك.

وشرح محمد سيف الدين، عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أن السيارة كيار جراند سيراتوي تعتمد على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومترا.

الأبعاد الخارجية لـ كيا سيراتو 2022

الطول 4640 مم

العرض 1800 مم

الارتفاع 1450 مم

قاعدة العجلات 2700 مم

سعة الشنطة الخلفية 502 لتر

مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2022

العلامة التجارية الكورية كيا

قدمت السيارة كيا جراند سيراتو، فئات عدة في السوق المحلي، الفئة الأولى منها ضمت عدة مواصفات ووسائل أمان وسلامة، ومنها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني للفرامل، ومانع تشغيل المحرك.

كما زودت السيارة بتجهيزات وكماليات ومن أبرزها جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، إضافة إلى عجل قيادة متعددة المهام، ومسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، زودت بنظام ترفيهي مكون من «راديو، مدخل USB – مخرج AUX»، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها.

كيا جراند سيراتوي 2022

جاءت في الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها وسائد هوائية للسائق، وخاصية التحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب.

والفئة الثالثة من السيارة كيا جراند سيراتو 2022، احتوت على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئتين الأولى والثانية، وجرى إضافة وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وإشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية.

كيا سيراتو الفئة الرابعة

قدمت بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء.

والفئة الخيرة من كيا سيراتو 2022، وهي الفئة التوب لاين جرى تزويدها ببرنامج التوازن عند المرتفعات، والثبات الإلكتروني، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي.

يذكر أن العلامة التجارية «كيا سيراتوا» شهدت ارتفاعا في المبيعات خلال الأعوام الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن أميك.