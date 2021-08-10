تعرف على أكبر مركز تحول رقمي في أسوان: تكلفته 21 مليون جنيه

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اختيار المحافظة عاصمة للشباب الأفريقي، مشيرًا إلى أنَّ التحول الرقمي كان ضروريًا في رؤية مصر 2030 وهو ما أدى إلى الإسراع في إنشاء مركز للتحول الرقمي في أسوان خلال سنة واحدة، حيث جرى ربط ما يزيد على 577 موقعًا حكوميًا وتقديم 82 خدمة، وبلغت تكلفته 21 مليون جنيه.

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أن المراكز التكنولوجية ستقدم الخدمات التي تطلب الذهاب إلى المركز والمدينة والأحياء، مثل التقنين ووضع اليد والمصالحات في مخالفات البناء ما يخص إدارة أصول وأملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات في المهد بدلًا من أن تتحول إلى كتل خرسانية كبيرة.

وأضاف محافظ أسوان، أنَّه سيجرى توفير منظومة «عين المواطن» لكي تراقب كل حركة الشارع مثل النظافة، مبينًا أنَّ البلاغات التي قد ترد إلى المسؤول الأول في المحافظة والمسؤولين عن الأحياء، وهو ما يتيح تصوير المخالفة والتحقيق فيها فورًا.

وأكّد أنَّ أسوان من أوائل المحافظات التي جرى تطبيق فيها منظومة التحول الرقمي، لافتًا إلى أنَّ مركز التحول الرقمي يقع في ديوان عام المحافظة، حيث جرى عمل اختبارات لكل الكوادر العاملة بها، وجميعهم من المحافظة.

وتابع محافظ أسوان، أنَ المحافظة تتواصل بشكل دائم مع وزاراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تدريب كوادر المركز بشكل متميز، كما جرى إطلاق بعض البرامج وتوزيعها على كل المحافظات من داخل أسوان.