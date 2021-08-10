«تنمية 6 أكتوبر»: تنفيذ 6720 وحدة في «جنة» بنسبة 84%

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سير العمل بمشروع جنة بالمدينة، يرافقه المهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان، والمهندس سيد حسن، مدير إدارة الإسكان، ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروع.

وتابع مسؤولو الجهاز، خلال الجولة، أعمال تنفيذ الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع، وشددوا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنّ المشروع يضم 6720 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100 : 150م2 بإجمالي (280 عمارة)، مضيفا أنّ المشروع يتم تنفيذه في إطار خُطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري بالمشروع، حيث بلغت نسبة الانجاز 84%

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ المشروع على مساحة 155 فدانا بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبري العبور، وقرب طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالي للمدينة، مشيرا إلى أنّ الموقع يتميز بوفرة المسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع والتى تشتمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، إضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية، كما أنّ الكومباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية، وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.​