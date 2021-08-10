حزنا على وفاة والديه.. عامل ينتحر بحبة الغلة السامة في الدقهلية

أقدم عامل في محافظة الدقهلية على الانتحار بمنطقة «عزبة الجبانة» بمدينة شربين، وذلك بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وجرى تحويله إلى مركز السموم بالمنصورة، وهناك تمكن ضباط الشرطة من سؤاله عن سبب إقدامه على الانتحار فأكد مروره بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة والده ووالدته منذ بضعة أشهر، وعقب ذلك وردت إشارة لأجهزة الأمن بوفاته متأثرا بإصابته، حيث أكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

إصابة عامل بقيء مستمر وتحويله لمركز سموم المنصورة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول «عبد الرحمن م. ع.»، 18 سنة، عامل، ومقيم عزبة «الجبانة» دائرة المركز مصابا بحالة إعياء وقيئ ادعاء تناول مادة سامة، وجرى تحويله إلى مركز السموم بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

انتقل ضباط مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، قرر بتناوله قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة لوفاة والده ووالدته منذ بضعة أشهر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب.

وفي وقت لاحق وردت إشارة للمستشفى تفيد وفاة المصاب، وبسؤال عمه «رضا ع. م.» 29 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بذات الناحية، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6312 إداري مركز شربين لسنة 2021، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.