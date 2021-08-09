من الدقهلية للإسماعيلية.. 3 محاولات انتحار بطريقة «أبو العربي» في أسبوع

شهدت محافظتا الدقهلية والإسماعيليلة 3 محاولات انتحار، قام بها 3 شبان خلال هذا الأسبوع، عن طريق تسلق أبراج الاتصالات، وذلك من أجل الضغط لتنفيذ مطالب خاصة بهم، تنوعت بين المطالبة بسداد مصروفات المدارس لأبناء أحدهم، لديه 3 أبناء ولا يقدر علي سداد المصروفات، وآخر في الإسماعيلية طالب بسداد مديونيات بمبالغ مالية، والأخير في مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، طالب بالإفراج عن شقيقه المحبوس.

إقناع شاب بالنزول مع أعلي برج اتصالات الجمالية للمرة الثانية

وتمكنت الأجهزة الأمنية وقيادات مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من إقناع شاب بالنزول من أعلي برج تليفون محمول في ميدان الجمالية، بعد صعوده أعلى البرج، وظل أكثر من ساعتين بالأعلى مهدداً بالانتحار.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، التي يستخدم فيها برج التليفون المحمول في المدينة، لمحاولة الانتحار، حيث سبق وصعد سائق أعلى نفس البرج، مهدداً بالانتحار، لعدم قدرته على سداد مصروفات مدارس أبنائه الثلاثة، وتمكنت قوات الشرطة من إقناعه، وبعدها استقبله رئيس مركز ومدينة الجمالية، وأعلن عن تلبية كافة مطالبه.

الشاب ظل ساعتين أعلي برج الاتصالات

وأكد شهود العيان أن شاب يدعي «الحسيني أ.»، 32 سنة، صعد إلى نفس برج التليفون المحمول في ميدان الجمالية، مساء اليوم الاثنين، وهدد بالانتحار، وظل أكثر من ساعتين أعلي البرج، وذلك للمطالبة بالإفراج عن شقيقه المحبوس، وبعد نزوله من أعلى البرج، تم اقتياده إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وأكد شهود عيان لـ«الوطن» أن الشاب بعد صعوده أعلى البرج، حاول شاب آخر الصعود له لإقناعه بالنزول، وسط مخاوف الأهالي من حدوث أي مشكلة، وتعرض أي منهما للخطر.

وانتقلت إلى مكان محاولة انتحار الشاب بميدان الجمالية الرئيسي، قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وذلك من أجل استخدام سلم الإطفاء في نزول الشاب، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى الميدان، تحسباً لأي طارئ.

وطالب أهالي المدينة بضرورة إزالة البرج من مكانه، بعد استخدامه للمرة الثانية خلال أسبوع لمحاولة الانتحار، خاصةً أن البرج لا يعمل ومتوقف منذ فترة كبيرة، بينما يوجد برج آخر يعمل في الجهة المقابلة له.

انقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في الإسماعيلية

وفي مدينة الإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذ شاب يُدعى «وليد عبد الحليم»، هدد بالانتحار بالقفز من أعلي برج اتصالات، بدائرة حي ثالث الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بعدما تسلق أحد أبراج الاتصالات بجوار منطقة الموقف الجديد، وهدد بالانتحار بالقفز من أعلى البرج، وذلك في محاولة للهرب من الديون التي تراكمت عليه.

وتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، من التفاوض مع الشاب، وإقناعه بالتراجع عن فكرة الانتحار، والنزول من أعلى البرج.

وقال شهود عيان إن عدداً من القيادات الأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية تواجدوا على الفور في مكان البلاغ، للحديث مع الشاب، لمحاولة الوصول إلي حل لمشاكله، فيما أكدت مصادر أمنية أن الشاب مسجل، عليه أحكام مختلفة، إضافة إلى مكاتبة بعض المواطنين له بسداد مديونيات بمبالغ مالية.