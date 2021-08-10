رامي رضوان: حب الناس لـ«سمير ودلال» طمنا إنهم في منزلة كبيرة في الجنة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك صحيفة عربية، ذكرت أن التدهور الذي حدث في حالة الفنانة دلال عبد العزيز قبل رحيلها، كان بسبب علمها بوفاة ورحيل سمير غانم، موضحًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، قائلا: «ده فتي.. زي الفتي اللي كان معمول بعد وفاة سمير غانم على طول، إن صحتها تدهورت وامتنعت عن تناول الطعام حزنًا على وفاة زوجها، ده برضوا فتي».

رامي رضوان يشكر ملوك وأمراء مصروالوطن العربي

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه يريد توجيه كل الشكر والتقدير لكلًا من السادة المسؤولين من رؤساء وملوك وأمراء في مصر والوطن العربي سواء سابقين أو حاليين بعدما تقدموا بالمواساة والعزاء لأسرة الفنانيين سمير غانم ودلال عبد العزيز، «بنشكرهم وبنشكر الناس جدًا».

حب الناس لدلال وسمير طمنا إنهم في منزلة كبيرة في الجنة

وتابع: «الناس متأثرة بشكل كبير جدًا بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكأن حد من أسرتهم غالي عليهم فقدوه، بشكر كل الناس على الدعم الكبير اللي كان مؤثر جدًا، حُب الناس على الأرض أو السوشيال ميديا طمنا أنهم في منزلة كبيرة في الجنة، هذا الحب الجارف من ملايين جوه مصر وخارج مصر، يارب يكون رضا من الله عليهم، عشان يعبروا بيها عن المواساة والحب والتقدير لنجمين كبار جدًا ليهم بصمة في كل بيت في مصر وكل الوطن العربي».