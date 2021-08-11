كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد صدورها، وهو الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد، كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، ومواد الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم، ومواد الرياضيات التطبيقية والبحتة والتفاضل والتكامل والديناميكا والإستاتيكا والجبر والهندسة الفراغية بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة.

تعرف على الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد صدورها

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الكشف عن كيفية الحصول على النتيجة من الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد صدورها عند اقتراب إعلانها، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة لتجنب حدوث أي أخطاء، لافتةً إلى أنه يجرى حالياً رصد ومراجعة درجات الطلاب في الامتحانات.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 سيتيح النتيجة إلكترونيا بسهولة عقب اعتمادها مباشرة، مؤكداً أن اعمال تصحيح الامتحانات سارت بصورة منتظمة في جميع مواد الشعبتين العلمية والأدبية وذلك في مراكز مؤمنة جيدا، لافتا إلى أن الوزارة كثفت من جهودها لإنهاء أعمال التصحيح تمهيداً لإعلان نتيجة الامتحانات.

الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 سيعلن درجات الطالب في كل مادة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021 سيوفر النتيجة بدرجات كل مادة على حدة والدرجة العظمى والصغرى للمجموع، مؤكداً أن مجموع الثانوية العامة هو 410 درجة ولا يشمل أي تغيير.

جدير بالذكر أن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوفر الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب سواء الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 أو الإطلاع على كافة القرارات والأنشطة بالوزارة على مدار اليوم، بالإضافة إلى شروط الالتحاق بجميع المدارس سواء الرسمية أو الرسمية لغات.