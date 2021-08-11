تركيب 125 ألف عداد كودى لمباني مخالفة في 9 محافظات بالصعيد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة عن أن شركتى توزيع الكهرباء فى مصر الوسطي والعليا لتوزيع الكهرباء، انتهتا من تركيب 125 ألف عداد كودي للمبانى المخالفة والعشوائية التي تم التقديم عليها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في 9 محافظات بالصعيد هى «الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان».

بدء تلقي طلبات العدادات الكوديه عبر المنصه الموحدة لخدمات الكهرباء

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، إلي أنه تم مد مهله تلقي طلبات العدادات الكودية من قبل الوزارة لـ8 فترات تسهيلا علي المواطنين الراغبين في تحويل نظام الممارسة إلي عدادات كودية وذلك عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى بدأت في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي 2020 حتى يوم 31 من شهر يوليو الماضي 2021 بنحو:

مهلة تلقى طلبات العدادات الكودية

- المهله الأولي: من أول يوليو حتى منتصف أغسطس من العام الماضي 2020.

- المهله الثانية: من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2020.

- المهله الثالثة: من نهاية سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر2020.

- المهله الرابعة: من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2020.

- المهله الخامسة: من نهاية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر2020.

- المهله السادسة: من نهاية ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.

- المهله السابعة: من نهاية مارس حتى نهاية يونيو 2021.

- المهله الثامنة: من نهاية يونيو حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

آليه التقديم علي العدادات الكودية للمباني المخالفة عبر المنصه الموحدة

وأوضح المصدر: أن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية بنحو:

- رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي: eehc.ses360.net.

الأوراق والمستندات المطلوبة

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار إليها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على العدادات

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكّد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.