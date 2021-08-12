«EV6» الكهربائية من كيا تحصل على «البصمة الكربونية»

حصلت سيارة «EV6» الكهربائية من «كيا»، على شهادة البصمة الكربونية للمنتج وعلامة Carbon Measured، من شركة Carbon Trust الاستشارية العالمية لتغير المناخ والاستدامة، لتصبح أول شركة تصنيع سيارات كورية تحصل على الشهادة، وذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة الإلكترونى.

وتضع استراتيجية كيا Plan S الكهربة في طليعة مستقبل الشركة كما تضع الأسس لمجموعة كاملة من المنتجات تضم 11 سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطارية بحلول عام 2026، حيث يعد EV6 أول موديل يتم إطلاقه بموجب هذه الاستراتيجية الجديدة ويضع كيا بقوة على الطريق لتصبح رائدة في تعميم السيارات الكهربائية.

وأولت كيا كل اعتبار لضمان أن توفر EV6 أكثر من مجرد قدرة تنقل خالية من الانبعاثات، مع أول سيارة كهربائية مخصصة لها، حيث ركزت الشركة على قياس وتقليل البصمة الكربونية طوال دورة حياة السيارة، بدءًا من اقتناء المواد الخام وشراء الأجزاء، وتجميع المركبات وتوزيعها واستخدامها وإعادة تدويرها في نهاية عمرها الافتراضي.

ويعد EV6 ، الطراز الأول الذي يتم بناؤه على النظام الكهربائي العالمي المعياري الجديد كليًا من كيا، حيث يقدم أحد أفضل النطاقات الكهربائية بالكامل في السوق، بينما تضيف المساحة الداخلية الرائدة في فئتها والشحن فائق السرعة 800V1 إلى احتمالات أن يصبح الطراز الجديد مغيرًا لقواعد اللعبة في سوق السيارات الكهربائية.

وتم تقديم مجموعة من المواد الصديقة للبيئة إلى EV6 بما في ذلك المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، وحصائر الأرضيات وأغطية المقاعد، ما يعني أن نموذجًا واحدًا يحتوي على ما يعادل 107 زجاجة من البولي إيثيلين تريفثالات سعة 500 مل.

و«The Carbon Trust»، هو شريك مستقل وخبير للمنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم، حيث يقدم المشورة للشركات بشأن الفرص المتاحة لها في عالم مستدام ومنخفض الكربون، ويقيس ويصادق على البصمة البيئية للمنظمات وسلاسل التوريد والمنتجات.