العوضي يتوعد المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبد العزيز: القانون بيننا

كشف الفنان أحمد العوضي عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لإهمال تسبب في تدهور حالتها الصحية، واضطرارها للسفر إلى مدينة جينيف بـ«سويسرا» لاستكمال مرحلة علاجها هناك، متوعدًا المتسبب في وصول حالة زوجته لهذا الأمر باللجوء إلى القانون، وأنه قريبًا سيتحدث عن كل شيء حدث لها.

أحمد العوضي يشكو من تعرض ياسمين عبدالعزيز للإهمال

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنوا صمتي نسيان بل لكل حدث حديث».

سفر ياسمين إلى جينيف

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة متجهة إلى مدينة جينيف بسويسرا، أمس، وأفادت مصادر من داخل المطار لــ«الوطن» أنها دخلت من صالة كبار الزوار وكانت تسير على قدميها ولكنها كانت بحالة إعياء شديدة.

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الشهر الماضي، عندما أعلن العوضي عن وجود أزمة صحية لزوجته وأنها داخل غرفة العمليات، وبعدها اتضح أنها دخلت في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي داخل العمليات، إذ كانت ياسمين تجري عملية إزالة تكيسات من المبايض.

وبعدها بعدة أيام خرج العوضي مشددًا على عدم خروج تصريحات من أي شخص على لسانه بخصوص الحالة الصحية لياسمين، وذلك بعدما كتب تامر مجدي الفنان الشاب أن ياسمين حالتها الصحية متدهورة مما أغضب «العوضي».

وطلب عدد كبير من الفنانين الدعاء لـ«ياسمين عبد العزيز» ومنهم أحمد حلمي ومنى زكي ورامي إمام وهاني رمزي ووفاء عامر وغيرهم من الفنانين.

وكانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل «اللي مالوش كبير» مع أحمد العوضي، وكانت قصته مختلفة عن التي قدمتها ياسمين من قبل وهي قصة حب بين سيدة أعمال ورجل من الحارة الشعبية، والمسلسل نال نجاحًا كبيرًا للغاية وقت طرحه.