حظك اليوم الخميس 12-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحظى علم الأبراج باهتمام العديد من الأشخاص، الذين يبحثون عما تخبئه الأبراج والفلك، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الحمل 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لوضع نظام لأعمالك ومواعيدك ويساعدك على تنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الثور 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يمنحانك سحرا وسلوكا يقظا ويساعدانك على تحقيق فوائد من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر عاطفية تنير دربك وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب ومع من حولك من الزملاء واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تحقق مكاسب ونجاحات إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك اليوم بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 12-8-2021 على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم برج الميزان 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

حظك اليوم برج العقرب 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال ومع ذلك تستطيع أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء واليوم يلعب الزملاء والأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم برج القوس 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة، وقد تعيش أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 12-8-2021 على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر في منزل العمل من الممكن أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا لإعطاء مزيد من العناية لعملك.

حظك اليوم برج الجدي 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعصبية ومن المهم أن تتحكّم في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 12-8-2021 على الصعيد المهني

لوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية معلوماتك وتحقيق تطور، وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج أو للسفر ولا شيء يقيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 12-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك حكمة في إدارة المال والأعمال.. ترتفع أسهمك وتأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم برج الحوت 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقترب ممن تحب بلطف، وتؤثر بذكاء في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.