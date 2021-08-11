الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص الوحدات البحرية بالبحر الأحمر

ناشدت محافظة البحر الأحمر جميع أصحاب الوحدات البحرية الحاصلة على تراخيص ملاحية من الإدارة المركزية بالإسكندرية، ضرورة التوجه إلى ديوان عام محافظة البحر الأحمر، إدارة السياحة والمصايف، والتقدم بطلبات التقنين مرفق بها المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بكل وحدة، وذلك في الفترة من 15 أغسطس الجاري وحتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، لدراستها من قبل اللجنة المختصة بالأنشطة البحرية، وذلك لنقل إصدار التراخيص الملاحية للسفن من الإسكندرية إلى النطاق الجغرافي التابع لها الوحدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاع الوحدات الملاحية الحاصلة علي ترخيص ملاحي من خارج المحافظة، جميع الشواطئ والرحلات الساحلية، هي:

1- التصاريح الصادرة من حرس الحدود للوحدة لمدة سنة سابقة.

2- التراخيص الملاحية للوحدة الصادرة من الإدارة المركزية للتفتيش البحري.

3- إجراء معاينة من مكتب التفتيش البحري بالبحر الأحمر للوحدة.

4- شهادة قيد أو شهادة تسجيل.

5- حضور المالك بصفته وشخصه.

6- تقديم طلبات جميع الوحدات بأحجامها المختلفة مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعتمدة في أول مايو 2021.

7- تحديد مكان تراكي اللنش بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلنت الإدارة المركزية بالتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، وقف صرف التراخيص الملاحية من الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالإسكندرية للوحدات البحرية ونقلها في النطاق الجغرافي لمكاتب التفتيش البحري في الفروع الأخرى، في النطاق الجغرافي التابع لها الوحدة بكل محافظة.