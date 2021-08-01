أستاذ بمعهد الكبد بالمنوفية: احتمال كبير تكون سلالة دلتا موجودة في مصر

قال الدكتور شريف عباس أستاذ الجهاز الهضمي في المعهد القومي للكبد بالمنوفية، إن سلالة دلتا سريعة الانتشار واحتمال كبير أن تكون موجودة في مصر، موضحًا أنه إذا مر أسبوعان أو 3 أسابيع بعد فترة عيد الأضحى ولم تتعرض البلاد لموجة «يبقى إحنا في نعمة كبيرة جدا»، رغم أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تحصل على اللقاحات.

وناشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، وزارة الصحة والسكان بتخصيص مراكز في النوادي لتطعيم المواطنين، مشيدا بجهودها في التعاقد على لقاحات كورونا: «من لم يحصلوا على جرعة كاملة من التطعيم يجب أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية».

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي في المعهد القومي للكبد بالمنوفية، أن هناك أكثر من تحور وسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، لكن متحور «دلتا» أشدهم وأوحشهم انتشارا ولكن ليس على مستوى شدة العدوى، وهو ما أثبتته دراسات كثيرة، لكن درسة واحدة ذهبت إلى أنه أشد في الأعراض.

وتابع الدكتور شريف عباس أستاذ الجهاز الهضمي في المعهد القومي للكبد بالمنوفية، أن المصاب بفيروس كورونا كان ينقل العدوى إلى شخصين لكن متحور «دلتا» ينقل العدوى إلى 4 أشخاص، حتى أنه مثّل 80% من إجمالي إصابات الولايات المتحدة الامركية بفيروس كورونا المستجد، لكن كل الحاصلين على لقاح كورونا شُفيوا منه، وبالتالي فإن التطعيم هو السلاح الفعال الحقيقي في مواجهة كورونا ويجب أن يسجل المواطنون طلبات الحصول عليه.