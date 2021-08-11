لم شمل ياسمين عبد العزيز وشقيقها «نقطة ضوء في أزمتها الصحية»

ياسمين عبد العزيز أصبح الاسم الأكثر تداولا وشيوعا على التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، بداية من دخولها المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، وصولا للخطأ الطبي الذي تعرضت له ودخلت على أثره في غيبوبة استمرت 48 ساعة.

رسائل العوضي إلى ياسمين عبد العزيز

وأثارت الرسائل التي وجهها أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في بداية أزمتها الصحية، قلق الجمهور بدرجة كبيرة، خاصةً أنه كتب رسالة ملخصها أنه ضعيف للغاية مع مرض زوجته، لكنه كان واثقًا في رحمة وكرم الله، وقال إنها ستعبر الأزمة بسلام لأنها وعدته ولابد أن تفي بوعدها له.

وبالرغم من الأزمة الكبيرة لياسمين عبد العزيز التي وصلت إلى سفرها لسويسرا لاستكمال العلاج هناك، إلا أن جانبًا إيجابيًا ظهر ونتج عنها، تمثل في لم شمل الشقيقين ببعضهما البعض بعد خلاف استمر أكثر من عام بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز، بدايةً من إعلان زواجها من أحمد العوضي واعتراض «وائل»، مبررًا ذلك بخوفه من خداع «العوضي» لها واستغلالها.

لم الشمل بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

ولكن بمجرد بدء الأزمة كان وائل عبد العزيز أول الحضور في المستشفى لمساندة شقيقته، وكان دائما يطمئن الجميع عليها سواء في مداخلاته على السوشيال ميديا المختلفة أو من خلال مداخلات هاتفية على القنوات.

وكانت ياسمين عبد العزيز تستعد لتصوير فيلم جديد مع المخرج خالد جلال يعيدها إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ولكن المشروع تأجل وتوقف لحين تعافي ياسمين عبد العزيز تماما وعودتها سالمةً من جينيف.

التاريخ المرضي لياسمين عبد العزيز

وتمتلك ياسمين عبدالعزيز تاريخًا مرضيًا، حيث سبق أن خضعت لعمليتي جراحة قيصريتين، الأولى منذ 18 عامًا والأخرى منذ 10 سنوات، ثم خضعت مؤخرًا لعملية إزالة تكيسات خلال العشر سنوات الماضية، مرورا بالعملية الأخيرة والتي نتج عنها خطأ طبي تسبب لها بثقب في القولون.