مصادر: ياسمين عبد العزيز دخلت صالة 4 بمطار القاهرة على قدميها

علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن الطائرة التي أقلت الفنانة ياسمين عبد العزيز لاستكمال علاجها بسويسرا، أقلعت في تمام الساعة الـ3 عصرا، وأنها وصلت مطار القاهرة الدولي قبل إقلاع رحلتها مباشرة، ودخلت إلى مبنى الركاب رقم 4 تسير على قدميها وحالتها مستقرة، رغم ظهور التعب والإرهاق عليها، إلا أنها كانت تستطيع المشي على قدميها دون مساعدة من أحد.

وقالت المصادر لـ«الوطن» أن مستشفى الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلن المطار، بموعد وصول الفنانة منذ الصباح الباكر، حيث تلقى إشارة بوصولها منذ الساعة الثامنة صباحا، وكان العاملون بالمطار في انتظار وصولها في أي لحظة.