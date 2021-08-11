عيار خرطوش يصيب 6 أطفال بالعمى في فرح بالقليوبية

أصيب 6 أطفال بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، بالعمى، وأصيب آخرون بانفجار في العين وبتر بالكف، إثر إطلاق أعيرة من سلاح خرطوش، خلال حفل زفاف قبل أيام.

انفجار عين الطفلة هنا

وقال إبراهيم شحاته والد أحد الضحايا، إن ابنته «هنا» 12 عامًا، أصيبت بانفجار في العين اليسرى، واشتباه بانفجار في العين اليمنى، مؤكدًا أنها لا تزال تنزف من عينيها حتى هذه اللحظة داخل مستشفى الدمرداش الجامعي بالقاهرة.

إصابة 6 أطفال

وأضاف «شحاته» لـ«الوطن»، «أن نجله الثاني محمد، 4 أعوام، أصيب بشظايا في الرقبة وشظايا في اليد اليمنى، ويخضع للعلاج في نفس المستشفى، مؤكدًا أن أحد الأطفال أصيب ببتر في الكف، وانفجار في العين اليمنى، فيما أصيب آخرون بانفجار في العينين وجرى نقلهم لمستشفيات الدمرداش الجامعي، وقصر العيني، والسلام الدولي، لتلقى العلاج».

وأوضح أن رجال الشرطة قاموا بإلقاء القبض على المتهم، وأحيل للنيابة العامة التي توالي التحقيق في القضية.

حبس المتهم

وأشار إلى أن المتهم أطلق طلقة خرطوش في الهواء، فيما لم تخرج الطلقة الثانية وعندما حاول إخراجها خرجت في جسد الأطفال أثناء وقوفهم في حفل الزفاف، مطالبًا وزارة الصحة، والجهات المعنية، بإنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال من العمى، ومطالبًا جهات التحقيقات بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.