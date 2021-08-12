السيطرة على حريق في سوق الخضار بالعتبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد أكشاك بيع الخضار بمنطقة العتبة بالقاهرة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في كشك لبيع الخضراوات بمنطقة سوق الخضار، وجرى فرض كردون أمني. وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أكشاك السوق.

وتم إجراء عملية التبريد تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن إصابات أوخسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق هائل في مركب نيلية بالزمالك

يذكر أنه يوم الأحد الماضي نشب حريق هائل في أحد المراكب النيلية بالزمالك، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وبعد ساعات عدة تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأسفر الحريق عن خسائر ضخمة في المركب، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي انتدبت رجال الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها. واستدعت النيابة صاحب المركب النيلية لسماع أقواله حول الحريق.