9 حظائر لتربية الماشية والدواجن والخيول والخنازير دون ترخيص في الأقصر

تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر استكمال أعمال اللجنة التفتيشية للمرور على حظائر الماشية والدواجن داخل الكتل السكنية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ممثلة في المقدم عبد الحميد فرحات مدير الإدارة، وحسام العمدة رئيس منطقة شرق وعصام عبد الراضي ومصطفى محمد عدلي بإدارة المتابعة الميدانية وحمادة محمد عبد الحليم إدارة شؤون البيئة بمحافظة الأقصر وملاك جاد خليل مراقب صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية والدكتور عماد نابليون نجيب طبيب بيطري بإدارة الأقصر البيطرية والدكتور ميكل رفعت عوض رئيس وحدة الأقصر البيطرية .

أعمال اللجنة

استهدفت أعمال اللجنة شوارع «ترعة العرب، بقالة أم النور بالسواقي، شارع متفرع من سيالة بدران أمام موقف الأقاليم»، وتم المرور على عدد 9 حظائر لتربية الماشية والدواجن، منها حظيرة لتربية الخيول، وأخرى لتربية الخنازير، وتبين للجنة أن جميع الحظائر دون ترخيص ومخالفة للاشتراطات الصحية وعدم وجود تراخيصاً للتشغيل.

وبالتفتيش تلاحظ للحملة أن هناك 3 حظائر مغلقة وجاري متابعتها كما تبين لأطباء الطب البيطري من خلال الكشف على الحيوانات الموجودة بالحظائر أنها سليمة وبصحة جيدة وخالية من أي أمراض، ورفع أعضاء اللجنة الأمر للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا حتى انتهاء الأعمال.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والترصد الوبائي والتاكد من خلو الثروة الداجنة والمواشي من الأمراض الوبائية الناقلة للإنسان.