حبس متهمين قتلا شقيقهما بسبب خلافات عائلية في الأقصر

قررت النيابة العامة بمركز إسنا جنوب الأقصر، حبس شقيقين قتلا شقيقهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا نجحت في كشف غموض العثور على جثة متفحمة، بمنطقة نجع الشيخ فضيل بعدما تم استدراجه لمنطقة مهجورة وضربه على رأسه باستخدام آلة حديدية، «الشاكوش»، وسكب البنزين عليه وإشعال النيران في جسده.

كان اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بعثور الأهالى على جثة متفحمة لشخص مجهول، بمنطقة نجع الشيخ فضيل، التابع لمدينة إسنا، فوجه إلى تشكيل فريق بحث من مباحث المركز بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة.

وبتكثيف تحريات رجال المباحث، بقيادة العقيد محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي، وأحمد عوض، رئيس مباحث إسنا، تبين أن الجثة للمدعو «ي.ن»، 41 عامًا، وأن وراء الجريمة شقيقي المجني عليه «ح.ن»، 40 عامًا، و«ط.ن»، 33 عامًا، بسبب خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة بعدما قاما باستدراجه لمنطقة جبلية بناحية قرية توماس وعافية، وضرباه على رأسه بـ«شاكوش»، ثم سكبا البنزين على جسده وأشعلا فيه النيران لإخفاء معالم الجثة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.