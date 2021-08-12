إصلاح كسر خط مياه رئيسي في طلخا.. ضخ المياه سيعود خلال ساعات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بقيادة محمد أمين، رئيس المدينة، عن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه رئيسي قطر 700 مم عمومي تابع لمرفق مياه طلخا بطريق المقابر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الادارة، تحت إشراف مباشر من أحمد حمدي، نائب رئيس المركز، والمهندس علي قمر، رئيس قطاع طلخا، وذلك بعد أن تسبب كسر الخط الرئيسي فى تأثر مناطق بمركزي طلخا ونبروه بقطع مياه الشرب.

الانتهاء من إصلاح خط مياه رئيسي في طلخا

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة طلخا، اليوم، تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي 700 بطريق المقابر بمدينة طلخا وجار إعادة ضخ المياه بالخط تباعًا على أن تعود الامور إلى طبيعتها خلال سويعات قليلة.

وأكد البيان متابعة إصلاح كسر خط مياه 700 عمومي تابع لمرفق مياه طلخا بطريق المقابر، وتم فصل الخط لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ما أدي إلى قطع المياه ببعض الأماكن بمركزي طلخا ونبروه.

وجرت أعمال صيانة الخط بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي في حضور المهندس أحمد طلبة، مدير الأزمات والكوارث بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشاهين بهرام، مدير المياه بمنطقة طلخا.

الخط الساخن 125 للإبلاغ عن شكاوى المياه

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه للإبلاغ عن أي شكاوى تخص مياه الشرب والصرف الصحي على مدار اليوم، يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم (125) من أي خط أرضي.