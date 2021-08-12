المتحف الكبير: نستوعب 100 ألف قطعة أثرية.. ومركب خوفو نُقل بطريقة آمنة

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير ترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف سيستوعب 100 ألف قطعة أثرية، وإن الموجود حاليًا منها 55 ألفًا، منها مجموعة «توت عنخ آمون»، لافتًا إلى أن متحف التحرير لم يتبق به سوى قطع بسيطة جدًا.

وأشار إلى أن عملية نقل مركب الملك خوفو إلى المتحف نُفذت بطريقة علمية سليمة وآمنة، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة ظهرت منذ عام 1994، وذلك بطريقة تعتمد على فك الأثر، لافتًا إلى أن مرمم المركب حذر وقتها من المجازفة بنقل المركب، حتى لا يُقضى عليه.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لم يتمكنا من اتخاذ هذا القرار لضعف الإمكانيات، إلى أن ظهرت فكرة نقل المركب مرة أخرى في 2019 لكن بفكر وزاوية أخرى، وهي نقل المركب بقطعة واحدة.

وتابع مدير ترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير: «هذه الفكرة وُصفت بالمستحيلة، بسبب صعوبة نقلها كقطعة واحدة وحمايتها، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لدراسة الفكرة وعرضها بالشكل اللائق، ووجه بالحفاظ على الأثر ونقله بطريقة آمنة وهو ما تم بالفعل، وفقًا لوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها مصر».

وأردف مدير ترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، أن المتحف يوثق القطع الأثرية التي تصله بطريقة علمية سليمة، باستخدام كل الوسائل المتاحة مثل «الفيديو»، لإثبات حالة الأثر، كما يجرى ترميم الأثر قبل نقله من مكانه إلى المتحف.