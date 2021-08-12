التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر وضبط مخابز مخالفة في حملات بالدقهلية

تحفظت حملات تموينية لمديرية تموين الدقهلية على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل طرحها بالسوق السوداء، كما ضبطت مخابز مخالفة في مركز شربين بعد تصرفها في عدد 144 شيكارة دقيق مدعم «أكثر من 7 أطنان»، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الدعم، ومراقبة المخابز والأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ،واستهداف القائمين على تخزين السجائر وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة التي خرجت تحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية، وبرئاسة محمد صالح وعضوية محمد راميس وأيمن الحنفي عن ضبط عدد 2500 علبة سجائر قبل طرحها بالسوق السوداء بدون فاتورة دالة على مصدر حيازتها وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ضبط 120 شيكارة دقيق مدعم

وضبطت الحملة مخبزين بسبب التصرف في إجمالي 120 شيكارة دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط 7 مخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 7 إلى 16 جراما، وتوقف مخبزين آخرين عن الإنتاج بدون إذن، وحررت الحملة محضرين الأول لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

ضبط مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن

وأسفرت الحملة الثانية عن ضبط مخبزين للتصرف في 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وضبطت الحملة 9 مخابز تنتج خبزا ناقص الوزن بمقدار يتراوح من 12 جراما إلي 19 جراما، بالإضافة إلي محضرين لمخبزين لعدم احتفاظ بسجل تفتيش، وحررت الحملة 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين شهادة صحية ومحضر عدم إعلان عن السلع التموينية.