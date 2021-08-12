10 مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين بالقليوبية.. تعرف عليها

أعلنت محافظة القليوبية عن بدء استقبال الراغبين في السفر للحصول على لقاح كورونا في 10 مراكز لتلقي تطعيم لقاح كورونا في القليوبية، اليوم الخميس، في «المركز الطبي ببنها ومركز طبي الخانكة أول ومركز طبي الخصوص ومركز طبي الشباب بالعبور ومركز طبي أول بالقناطر ومركز طبي بهتيم ٢ بالإدارة الصحية بشبرا شرق ومركز طبي شبين القناطر ومركز طبي قليوب المحطة ومركز طبي طوخ ومركز طبي كفر شكر».

تعليمات وشروط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين

وأكدت مديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد عبد الغني وكيل الوزارة بالمحافظة، في بيان لها، أن المديرية حددت شروطا وتعليمات للحصول علي لقاح كورونا للمسافرين بمراكز القليوبية كالتالي:

- الالتزام بمكان وموعد تلقي اللقاح الموضح بالرسالة الخاصة على جهاز المحمول المحدد له

- عند طلب استخراج الشهادة المؤمنة يتم إحضار جواز سفر سارٍ وايصال رسوم الشهادة

63 ألف جرعة لقاح متوفرة بمراكز القليوبية للمقيمين والمسافرين

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه يتوافر حاليا بمديرية الصحة بالقليوبية ومراكز التطعيم الخاص بالتطعيمات لفيروس كورونا بها والبالغ عددها 24 مركزا للمقيمين والمسافرين 63 ألف جرعة تطعيم من أنواع متعددة من التطعيمات هي:

سينوفارم

سينوفاك

سبوتنك الروسي

استرازينيكا

جونسون اند جونسون

ويتم توزيعها على المراكز لتطعيم المسافرين والمقيمين والمواطنين المستحقين للجرعة الثانية من اللقاح

فرق متنقلة لتوصيل اللقاح لكبار السن

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انه تم تخصيص فرق متنقلة يوميا لتوفير لقاح كورونا بالمنازل ودور المسنين لتخفيف العبء عليهم، حيث إنه لايمكن إغفال توصيل اللقاح إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لايقدرون على التنقل لأماكن تلقي اللقاح، مشيرا إلى استمرار الجهود المكثفة للفرق المتحركة لوصول التطعيمات لأكبر قدر من المواطنين وذلك بكافة التجمعات والهيئات الحكومية والخدمية وذلك للحد من أي انتشار لفيروس كورونا ومنع التكدس في مراكز التطعيم

استمرار الطوارئ بالمستشفيات لطوارئ كورونا

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انه رفع درجة الاستعداد بكل مستشفيات القليوبية والعزل استعدادا لأى مستجدات طوارئ محتملة لتطورات فيروس كورونا مؤكدا استمرار صفر كورونا حتى الآن ببعض ايام الاسبوع بالقليوبية وانخفاض كبير في نسب الإصابات من ١ إلى خمسة فقط في بعض الأيام، مشيرا إلى استمرار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة بجميع انحاء المحافظة للتأكد من وصول الخدمة لجميع أبناء المحافظة.