كيفية التقديم على لقاح كورونا في مصر.. رابط الموقع وخطوات التسجيل

استعرضت وزارة الصحة والسكان، كيفية التقديم على لقاح كورونا، وقالت إنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وإن أي جهة تقوم بالترويج لنفسها بهذا الدور سيُتخذ ضدها كل الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة أن التقديم لتلقي لقاح كورونا في مصر يكون من خلال موقع لقاح كورونا التابع لها، وناشدت المواطنين ضرورة التسجيل للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

كيفية التقديم على لقاح كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان كيفية التقديم على لقاح كورونا في مصر عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، والتى جاءت كالتالي:

- في البداية يدخل المواطن على موقع تسجيل لقاح كورونا من خلال هذا الرابط.

- ثم اختيار الفئة المستهدفة، سواء الأطباء، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو كبار السن، أو فئات أخرى.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بملء البيانات، والتي تتضمن الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- ثم استقبال المواطن رسالة تحمل «كود» تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- وبعد ذلك يتم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياري»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- يحصل المواطن بعد ذلك على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت الوزارة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، لأنهم من الفئات المستحقة، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم.

وقالت الوزارة إن الدولة حريصة على تنوع مصادر اللقاحات لتطعيم المواطنين تحسبًا للدخول في أي موجة وبائية أخرى، مؤكدة أنه حال الإصابة بالفيروس والحصول على اللقاح تكون الأعراض بسيطة ومتوسطة.