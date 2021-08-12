افتتاح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا والدفع بقوافل متنقلة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، زيادة عدد الفرق الطبية الثابتة إلى 8 مراكز بعد افتتاح مركز مستشفى رأس البر ومركز «دقهلة» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19.

وبدأت صحة دمياط تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد من خلال مراكز: «القلب والجهاز الهضمي، الأورام، بنك الدم الإقليمي، صحة ثالث بدمياط، الحي الرابع بدمياط الجديدة، وميت أبوغالب» بالمحافظة.

وأطلقت المديرية فرقًا متحركة بدمياط وفارسكور ودمياط الجديدة وكفر سعد والزرقا، مع التأكيد عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور إيهاب محمود، مسؤول مراكز اللقاح، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتي 9 مساءً، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين مضيفًا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى من هنا لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.