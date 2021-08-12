 السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2020 /2021، تبدأ بعد غد السبت، الموافق 14 أغسطس، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 19 من الشهر نفسه، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فوراً.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب يؤدون يوم السبت 14 أغسطس امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 15 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 16 أغسطس امتحان العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 أغسطس الهندسة، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 19 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأضاف «الجيار» في بيان له، أنه تم التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد باللجان يومياً لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات والصعوبات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات، مع ضرورة الوجود المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، إضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

وشدد «الجيار» على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا باللجنة، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.