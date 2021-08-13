تفاصيل التقدم لوظيفة مدير عام ورش العباسية والإشارات بالسكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، أن وظيفة مدير عام ورش العباسية والإشارات تقع على قمة وظائف الإدارة العامة لورش العباسية بالإدارة المركزية للورش الإنتاجية، وتختص هذه الوظيفة بإعداد خطط إنتاج ورش العباسية والإشارات فيما يختص باحتياجات هندسة السكة الحديد والإشارات وتصنيع قطع الغيار اللازمة لصيانة الوحدات المتحركة كعربات الركاب وعربات الضاعة والجرارات، وكذلك متابعة صيانة محركات هندسة السكة المطلوبة من الجهات.

تعرف على المهارات الأساسية اللازمة لوظيفة مدير عام ورش العباسية والإشارات

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن المهارات الأساسية اللازمة لهذه الوظيفة تتمثل في اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، وتتمثل المهارات الفنية في القدرة على القيادة والتوجيه والمعرفة الكافيو بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل.

وتابعت الهيئة، أن سنوات الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة تتمثل في قضاء مدة بنية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة وفقاً لبطاقة الوصف أو قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، لافته إلى أي الوظيفة متاحة للذكور والإناث.

تعرف على تعرف على المستندات المطلوبة لوظيفة مدير عام ورش العباسية والإشارات

وأوضحت الهيئة أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظيفة تتمثل في بيان الحالة معتمد موضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى، وتقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة والخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومككانها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير، والجزاءات إن وجدت أو أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

وأضافت أنه ضمن المستندات المطلوبة 2 صورة شخصية وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك، وخطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الكمبيوتر، وصورة بطاقة الرقم القومي.

تعرف على واجبات وظيفة مدير عام ورش العباسية والإشارات

-يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدارة المركزية للورش الإنتاجية والعمرات.

-يشرف شاغل الوظيفة على الإدارات التابعة ويوجه العاملين معه توجيهاً عاماً.

-يتابع تنفيذ خطط التطويرطبقاً لسياسات التشغيل والسياسة العامة للهيئة.

-يشرف على توفير قطع الغيار المطلوبة للتشغيل وهندسة السكة والإشارات بالتنسيق مع مديري عموم المختصين طبقاً للمتاح من إنتاج الورشة لقطع الغيار.

-يتابع أعمال التفتيش على الورش والتأكد من وجود المنتج النهائي لقطع الغيار بالتنسيق مع الإدارة المختصة وطبقاً للرسومات والعينات المعتمدة.

-يقوم بإعداد الخطط العامة سواء السنوية أو الشهرية لإنتاج الورش طبقاً لاحتياجات قطاعات الهيئة واحتياجاتن التشغيل.

-يتابع تنفيذ خطط صيانة المعدات والمنشأت بالورشة.

-يراجع إعداد موازنة الإدارة العامة التابعة له ثم رفعها إلى رئيس الإدارة المركزية للاعتماد.

-يشترك في اعتماد تقارير تقييم أداء العاملين بالإدارة العامة لورش العباسية والإشارات.

-يطبق إجراءات الأمن الصناعي بالورش بالتنسيق مع المختصين.

-يتابع التطبيق الصحيح لإجراءات السلامة واقتراح عناصر التطوير والتحسين اللازمة لها بالورش.

-يتابع تطوير وتحسين مهارات العاملين في مجال نظام إدارة السلامة بالورش.

-يشترك في تحديد الاحتياجات التدريبية المقترحة للعاملين بالإدارة العامة لورش العباسية والإشارات.