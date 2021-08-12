«مراته زعلته».. انتحار فكهاني بحبة الغلة السامة في المنصورة

أقدم فكهاني على الانتحار بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، عن طريق تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لمحاولة إنقاذه، وبسؤاله في محضر الشرطة، بعد وصوله المستشفى، أفاد بأنه تناول أحد الأقراص السامة بقصد التخلص من حياته، بسبب خلافات عائلية مع زوجته، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة.

وصول فكهاني المستشفى مصابا بمحاولة انتحار

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بوصول المدعو «كريم أ. م.»، 21 سنة، فكهاني، مقيم بمنطقة «المجزر الآلي»، دائرة القسم، مصاباً بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة.

الفكهاني قبل وفاته: أخذت حبة غلة لخلافات مع زوجتي

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلى المستشفى، وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أكد أنه أقدم على تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابته.

وعلل المصاب إقدامه على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وفي وقت لاحق أخطر المستشفى بوفاة المذكور متأثراً بإصابته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 7586 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2021 وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.