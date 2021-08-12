وفاة 2 ونجاة 2.. الدقهلية تسجل 4 محاولات انتحار في 24 ساعة

4 محاولات انتحار شهدتها محافظة الدقهلية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وفاة طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة غرقاً في نهر النيل، بعد عتاب والده له لجلوسه على كافيه، ولمروره بظروف نفسية سيئة، ووفاة زوج متأثراً بتناول قرص كيماوي يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وذلك لخلافات مع زوجته، بينما نجت طالبة بالإعدادي من الموت، بعد أن أخذت «حبة الغلة» في ميت غمر، لمرورها بحالة نفسية سيئة لمرض والدتها، والمحاولة الأخيرة كانت لصبي حاول شنق نفسه في سقف غرفة بمنزله، إلا أنه سقط بالحبل على الأرض، وتم إنقاذه، وذلك بسبب رفض والده زواجه.

قفز طالب هندسة في نهر النيل

محاولة الانتحار الأولى تمثلت في قيام طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بالقفز من أعلى سور كوبري السكة الحديد المار بين مديتني المنصورة وطلخا، أعلي نهر النيل فرع دمياط، وشاهده عامل في السكة الحديد، وانتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري إلى المكان، وتمكنت من انتشال الجثة، ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والد الطالب المتوفي، في محضر الشرطة، أكد أن ابنه كان يعاني من مرض نفسي، ويتابع لدي طبيب أعصاب بالمنصورة، ووقعت مشادة كلامية معه، بسبب جلوسه على أحد الكافيهات، وفوجئ بانتحاره.

مصرع فكهاني بحبة الغلة السامة لخلافات زوجية

ولفظ فكهاني أنفاسه الأخيرة في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة متأثراً بتناول قرص كيماوي سام «حبة الغلة»، وأخبر ضباط الشرطة قبل وفاته، بانه تناول قرص حبة الغلة لوجود خلافات زوجية، وعقب ذلك تدهورت حالته وتوفى بالمستشفى، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتسليم الجثة لذويه بعد التصريح بدفنها.

إنقاذ طالبة من الموت

وأقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي على الانتحار بحبة الغلة السامة في ميت غمر، وتمكن أطباء مستشفى ميت غمر المركزي من عمل الإسعافات الطبية اللازمة وإنقاذ حياتها، وأكدت الطالبة أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة، نتيجة مرض والدتها، مما دفعها إلى محاولة الانتحار، للتخلص من حياتها.

سقوط المشنقة تنقذ عاملاً من الموت

وأنقذت العناية الإلهية عاملاً، عمره 17 سنة، من الموت، في قرية «بطرة»، بدائرة مركز طلخا، بعد أن قام بتعليق حبل في سقف منزله، ولف طرف الحبل حول عنقه، محاولاً الانتحار شنقاً، إلا أن الحبل انقطع به، وسمع عمه صوت ارتطامه بالأرض، فنقله إلى مستشفى شربين المركزي لعلاجه، وأكد عم الصبي أنه أقدم علي الانتحار لرغبته في الزواج، ورفض والده ذلك.