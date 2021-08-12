التعليم: إجراء امتحان الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة أول سبتمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات المصابين بفيروس كورونا بكامل درجاتهم

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطلاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وأجلوا الامتحانات يحق لهم دخول امتحان الدور الثاني بنفس الدرجات، موضحاً أن الامتحانات تعقد بالتنسيق مع كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، مشدداً على الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات المدونة على أرقام الجلوس لضمان سير الامتحانات.

وتابع، أن القائمين على أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة انهوا كافة الأعمال المنوطة بهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من رصد ومراجعة جميع لدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات، موضحاً أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم اعتمادها خلال ساعات من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

وأوضح، أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات سواء الشعبة العلمية أو الأدبية مرضية تماماً، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب عقب إعلان النتيجة بوقت قليل، لافتاً إلى أن النتيجة سيتم إعلانها اعتباراً من يوم 15 أغسطس الجاري، مشدداً على ضرورة عدم الأخذ بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المؤشرات غير الرسمية للنتيجة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم إعلان النتيجة اعتباراً من منتصف أغسطس الجاري، موضحاً أنه تم عرض المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة على مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي كشفت عن توقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات.