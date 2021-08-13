ارتفاع «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.29%

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» مرتفعاً 13.12 نقطة أي 0.29% إلى 4460.82 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» إلى 35499.71 نقطة

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 14.74 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 35499.71 نقطة، فيما صعد مؤشر «ناسداك المجمع» 51.13 نقطة أي 0.35% إلى 14816.26 نقطة.

وقفز «ستاندرد أند بورز 500» و«داو جونز»، إلى مستويي إغلاق قياسيين لليوم الثالث على التوالي، أمس الخميس، ودفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى السوق للصعود.

أبل ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت وفيسبوك تقود الأسهم

وقادت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت وفيسبوك، التي تمثل ربع رأس المال السوقي لمؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، الأسهم على «ستاندرد أند بورز» و«ناسداك» الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وتقدمت أسهم «تسلا» و«إنفيديا» و«مودرنا» في يوم كانت فيه الأسهم المنخفضة أكثر من الرابحة.

وكانت شركة «أير بنب» Airbnb الأمريكية، اعلنت أمس الخميس، عن نتائجها للربع الثاني من 2021 والتي كانت أفضل من توقعات المحللين في «وول ستريت».

وسجلت إيرادات الشركة، 1.34 مليار دولار مقابل 1.26 مليار دولار متوقعة، بزيادة قدرها 300% تقريبًا على أساس سنوي، فيما سجلت الأرباح خسارة بنحو 11 سنتاً للسهم.

من جانبها، حذرت الشركة الأمريكية، من التقلبات المتوقعة من سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت إنها تتوقع أن يحقق الربع الثالث أقوى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق.

وانخفض سهم شركة «أير بنب» في تداولات ما بعد الإغلاق بأكثر من 4%.