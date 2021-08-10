«القاهرة» تعلن توافر باكيات شاغرة في سوق الزاوية بـ533 جنيها شهريا

أعلن حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، توافر باكيات شاغرة في سوق الزاوية الحضاري الكائن بشارع الشركات بجوار مستشفى اليوم الواحد، موضحا أنّ مساحيات باكيات الطابق الأرضي 12.5 متر مربع، وحق الانتفاع الشهري 1300 جنيه، ويتم دفع 3 أشهر تأمين مقدما.

وأضاف الحي، أنّ مساحات الباكيات الموجودة في الطابق الأرضي أصغر (6.25 متر)، وحق الانتفاع الشهري 533 جنيها، ويتم دفع 3 أشهر تأمين مقدما.

وأكد حي الزاوية الحمراء، أنّ نشاط السوق يتمثل في «ملابس، أحذية، مفروشات، بقالة جافة، عطارة، اكسسوارات، هواتف محمولة، منظفات، اكسسوارات حريمي، وأدوات منزلية».

الأوراق المطلوبة للتقديم للباكيات الشاغرة في الزاوية الحمراء

وأوضح حي الزاوية الحمراء، أنّ الإعلان موجه لسكان أحياء المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أنّ المستندات المطلوبة كما يلي:

- صورة من الرقم القومي.

- بحث حالة من الشؤون الاجتماعية.

- برنت تأمين من التأمينات.

- صحيفة الحالة الجنائية موجه لحي الزاوية الحمراء.

- حافظة بلاستيكية.