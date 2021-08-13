انقطاع التيار الكهربائي غدا في عدة مناطق بـ3 محافظات.. تعرف عليها

كشفت شركات توزيع الكهرباء وهي مصر العليا وجنوب الدلتا ومصر الوسطى، عن انقطاع التيار غدا السبت، في بعض المناطق بمحافظات القليوبية وبني سويف وسوهاج، لإجراء أعمال الصيانة.

مصر الوسطى: فصل التيار الكهربائي عن 15 منطقة في بني سويف

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف لمدة ساعتين غدا السبت، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن سبب انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية بلوحة توزيع الكهرباء الموجودة في ميدان المديرية.

‏وأشارت الشركة في البيان، إلى أن الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي «شارع أحمد عرابي بميدان المديرية - مدرسة الخيرية - ميدان مولد النبي - مدرسة الزهراء - مستشفى زكي عابدين - شارع 23 يوليو - منطقة الدهشوري - شارع الجبالي - شارع عبد السلام عارف - مساكن مقبل - مستشفى الجزيرة - منطقة الحزيرة المرتفعة - منطقة البنوك - السكة الحديد - الصرف الصحي».

وطالبت الشركة عملائها المتواجدين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، باتخاذ احتياطاتهم من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.

الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في بنها

فيما أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها التابعة لقطاع كهرباء القليوبية، غدا السبت، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على «فيس بوك»، أن سبب انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية.

و‏قالت الشركة في البيان، إن الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي «عزبه زكي - الفاروقية - قريه ورورة - قريه الشموت - قريه مرصفا - كفر الشيخ إبراهيم - كفر الحصة - كفر كردي - قريه الشقر».

مصر العليا: فصل التيار عن مناطق بمركز طهطا

فيما أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا السبت، عن بعض المناطق في مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، من الثانية صباحا وحتى الخامسة صباحا، عن مناطق «قرى بنجا - والصوامعة - والهريف شرق البحر- والشيخ مسعود - ونجع الأعسر»، كما سيتم فصل التيار الكهربائي الأحد المقبل من الثانية صباحا وحتى السادسة صباحا عن مدينة طهطا.