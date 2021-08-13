هل بروز «البلكونة» يستوجب الإزالة؟.. لجنة «تصالح مخالفات البناء» تُجيب

أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى ردها على سؤال حول «هل يتم اعتبار بروز البلكونات والأبراج المخالفة تعديات على خط التنظيم»، أن التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة هى التعديات البارزة عن خط التنظيم بالدور الأرضى الذى يفصل بين الأملاك الخاصة والمنافع العامة وعليه فإن مخالفات بروز البلكونات والأبراج بالأدوار المتكررة لا تعتبر من التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة وإنما تعتبر من مخالفات الاشتراطات البنائية العامة.

مستندات البت فى ملف التصالح

وأوضحت اللجنة أن المستندات المطلوب توافرها حتى يتم البت فى طلب التصالح فى مخالفات البناء هى: مستند يوضح صفة مقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومى، ومايدل على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء مثل مستند يوضح تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها بشأن المخالفة محل التصالح، أو ما يدل على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار من كهرباء وغاز وتليفون وإنترنت ومياة أو صورة ملتقطة من القمر الصناعى أو مستخرج صادر من الضرائب العقارية، أو عقود البيع المشهرة أوالإيجار المثبته بالشهر العقارى.

التعدى على حقوق الارتفاق وأملاك الدولة

وأشارت إلى أنه من ضمن الأوراق المطلوبة للبت فى طلب التصالح أيضا: نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسى أو مهندس نقابى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد، علاوة على عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد وذلك فى حالة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.

وفى حالة التعدى على أملاك الدولة يقدم المستند الدل على تقديم طلب تقنين الوضع طبقا للقانون، فضلا عن الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.