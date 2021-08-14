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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور السبت 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 14 أغسطس 2021
برج الثور

برج الثور

يتسم مولود برج الثور بأداء عمله على أكمل وجه، ويكره الفضول والتدخل في شئون الغير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تحكّم في عصبيتك وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل وائل نور، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أبريل.

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