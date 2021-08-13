«صحة» الغربية: إقبال كثيف على مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، أن مراكز تلقي اللقاحات تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين المسافرين، وتتابع عملها على مدار الساعة بتقديم لقاح فيروس كورونا، إلى المواطنين المسجلين بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

«صحة» الغربية تقدم لقاح فيروس كورونا للمواطنين

وناسد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جميع مواطني المحافظة، بسرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، عبر الموقع الذي أطلقته وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس وتأمين سلامة المواطنين، ويأتي هذا بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

الصحة توجه بضرورة استخدام المطهرات وارتداء الماسكات الطبية

ووجه وكيل الوزارة فريق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتورة نهلة كامل، بتوعية المواطنين بكيفية استخدام المطهرات وأهمية ارتداء الماسكات الطبية، لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس «كورونا» بالشوارع والميادين، وحثهم على التسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرر غلق مركزين لجراحة العيون بمدينة المحلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمركز، ومخالفة الاشتراطات الطبية والصحية وشروط التشغيل والترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات.