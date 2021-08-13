شبيه أحمد زكي يجري عاريا فوق كوبري دمنهور «فيديو»

عاد الشاب أحمد الشناوي ابن محافظة البحيرة إلى تقليد الفنان أحمد زكي مرة أخرى، عقب انتشار فيديو «مستر كارتيه» والذي لقي قبولا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه ظهر هذه المرة وجزء كبير من جسده عاريًا وهو يهرول فوق الكوبري العلوي في مدينة دمنهور، محاولا تقليد مشهد الفنان أحمد زكي في فيلم «ولاد الايه»، الأمر الذي آثار غضب شديد بين أبناء المحافظة ورواد مواقع السوشيال.

ولقى هذا الفيديو هجوًما كبيرًا على الشاب الذي يعشق الفنان أحمد زكي، على حد قوله، إذ اعتبره الكثيرين تعدي على حرمة الطريق والأداب العامة التي يجب أن يلتزم بها، وأنه لابد أن يحصل على تصريح لتصوير هذا الفيديو، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر، بينما اعتبره الآخر فنان موهوب».

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وقال حساب يحمل اسم رشا الحوفي:«لا حول ولا قوة إلا بالله هي الدنيا خربت خالص، عيب كدا يا جماعة إيه القرف ده».

وأضاف حساب آخر يحمل اسم محمد إبراهيم:«إنت تاني يبني خلاص بقي طبلنالك مرة اتنين تلاته مش معناها تظيط مش حنة شيماء هي».

قلدته بسبب قميص جديد

و علق أحمد الشناوي صاحب فيديو «مستر كاراتيه» في وقت سابق، أنه يعشق الفنان أحمد زكي وقام بتصوير هذا الفيديو في 3 ساعات رغم أن مددته لا تتخطي 44 ثانية:« أهل دمنهور هم السبب في انتشار هذا الفيديو ووصوله إلى كل الناس ».

وأوضح «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن فكرة تقليده للفنان أحمد زكي جاءت له بعد أن اشتري قميصا جديدا ثم عرض عدد من الصور الخاصة له على حساب التواصل الاجتماعي « انستجرام»، ليتفاجيء بتشبيه العديد له بالفنان الراحل أحمد زكي.

وفقا لتصريحات إعلامية للشاب أحمد الشناوي، فإن عمره 24 عامًا ويدرس في معهد خدمة اجتماعية في السنة الثالثة، كما بدأ فيديوهات «تيك توك» آواخر عام 2020.