الصين تسجل 30 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» محلية العدوى

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» محلية العدوى، أمس الجمعة، في البر الرئيسي، بما فيها 18 في مقاطعة جيانجسو، و4 في كل من مقاطعتي خنان وهوبي، و3 في مقاطعة هونان وحالة في مقاطعة يوننان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

لجنة صينية تسجل 36 حالة إصابة جديدة وافدة بالفيروس

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن البر الرئيسي الصيني سجل أيضا 36 حالة إصابة جديدة وافدة بالفيروس، بما فيها 11 حالة في مقاطعة فوجيان، و5 في كل من شنجهاي ويوننان، و4 في كل من شاندونج وسيتشوان، و3 في قوانجدونج، وحالتان في تيانجين، وحالة واحدة في كل من لياونينج وشنشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو وفيات مرتبطة بـ«كورونا»، أمس الجمعة.

وفي الولايات المتحدة،أوصت لجنة استشارية أمريكية تابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإجماع، بتلقي جرعة إضافية من لقاح كورونا لمن يعانون من نقص المناعة.

ومن المتوقع أن تقبل مديرة المركز روشيل والينسكي، التوصية وتعطي الموافقة النهائية على تقديم الجرعة الثالثة في غضون ساعات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن شأن الخطوة أن تمهد الطريق أمام الملايين ممن يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد للحصول على جرعة أخرى من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» الامريكيين نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار «مركز السيطرة على الأمراض»، إلى ان، فإن نحو 7 ملايين أو 2.7% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من نقص المناعة.

نيوزيلندا: نعتزم السماح بدخول المسافرين الذين تم تطعيمهم من البلدان منخفضة المخاطر

وفي نيوزيلندا، قالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن بلادها تعتزم السماح بدخول المسافرين الذين تم تطعيمهم من البلدان منخفضة المخاطر دون الحجر الصحي اعتبارًا من أوائل العام، حيث تتطلع إلى فتح حدودها مرة أخرى بعد ما يقرب من 18 شهرًا من العزلة الناجمة عن «كورونا».

وأشارت أرديرن، إلى ان نيوزيلندا، ستسرع أيضًا من طرح اللقاحات مع جميع الأعمار المؤهلة القادرة على حجز اللقاح بحلول 1 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».