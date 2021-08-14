ضبط 2255 قضية تموينية بـ176 طنًا خلال شهر بالجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2255 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 176 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

حملات مكثفة للرقابة على المنشآت التجارية

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مجهودات مباحث التموين بالجيزة خلال شهر

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 34 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 95 طنًا، عبارة عن مخللات وسماد زراعي ومنظفات متنوعة ومكرونة وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومة وجبن وكاتشب ومايونيز وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

ضبط 712 مخالفة في المطاحن والمخابر البلدية

وتضمّن التقرير ضبط 712 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص، إضافة إلى ضبط 487 قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بإجمالي 72 ألف لتر سولار وبنزين.

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية، ضُبطت 47 قضية بإجمالي 8 أطنان إلى جانب ضبط 930 قضية في مجال المحال العامة، و45 قضية في مجال البدال التمويني.