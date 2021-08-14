212538 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث أدى 53018 طالبا وطالبة الامتحانات في 436 لجنة بجميع النوعيات، وذلك في عدد 8 مواد امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

«عمارة»: تواصلنا مع جميع مديريات التعليم لمتابعة سير الامتحانات

وأضاف الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، أنه تم التواصل من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني لهذا العام يبلغ 436 لجنة امتحانية، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 212538 طالبا وطالبة.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، بينما تنتهي الامتحانات العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 26/8/2021، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 2/9/2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم.