«تعليم الجيزة»: امتحان العربي في مستوى الطالب المتوسط

قال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية والخط، جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج.

وأضاف «الجيار» في بيان له، أنه لم يتم رصد أي شكوى من أولياء الأمور بشأن الامتحان، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالباً وطالبة مقسم على 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة، مؤكداً أنه جرى توفير طبيب زائر لكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم.

«الجيار»: الامتحانات تنتهي 19 أغسطس الجاري

ووجه بضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً.

وأكد مدير المديرية، أن الطلاب يؤدوا غداً الأحد 15 أغسطس مادتين اللغة الأجنبية والتربية الدينية، موضحاً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، لافتاً إلى أن الامتحانات تعقد ورقياً وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى أن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تعقد لهم الامتحانات في المنهج كاملاً لمدة 60 دقيقة.

يؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس امتحان مادة العلوم وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية، ويوم الأربعاء امتحان الهندسة ويوم الخميس الموافق 19 أغسطس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.