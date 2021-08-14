947 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادتي الدبلومات الفنية، وإتمام التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة، بواقع 947 طالبًا وطالبة.

271 طالبًا يؤدون امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

من جانبه، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 271 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني اليوم السبت، بشعب التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي داخل 4 لجان، هم «مدرسة مصطفى كامل الزراعية بمدينة رأس سدر، مدرسة أبوزنيمة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، مدرسة الطور الصناعية بمدينة طور سيناء، مدرسة دهب الصناعية».

627 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 627 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 17 لجنة على مستوى الـ 9 إدارات التعليمية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأكد «عقل» أنه جرى التأكيد على الالتزام التام بتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة فيما يخص تطهير اللجان بصفة مستمرة، وتوفير المطهرات، والمستلزمات الشخصية سواء في لجان الامتحانات أو الاستراحات التي جرى تجهيزها للمنتدبين لأعمال الامتحانات؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما جرى التأكيد على الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بسير لجان الامتحانات، وبالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، مع مراعاة توفير الجو الهادئ والمناسب للطلاب والطالبات.