خلال مشاركتها في معرض«ايديوجيت».. إقبال طلابي كبير علي جناح جامعة بنها

شاركت جامعة بنها في فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية «ايديوجيت»، بأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد اليوم الأول من فعاليات المعرض توافد أعداد كبيرة من الطلاب على جناح جامعة بنها للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات كما قام عدد من رؤساء الجامعات، وكبار رجال التعليم وقيادات جامعة بنها الحاليين والسابقين والأساتذة بزيارة جناح الجامعة في المعرض.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تفقد جناح الجامعة مؤكدًا أهمية مشاركة جامعة بنها في فعاليات الملتقى من منطلق الحرص على التواصل الدائم والفعال مع الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، تزامنا مع استعداد الجامعات لاستقبال موسم تنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها.

وأشار إلى أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة بمدينة العبور، موضحا أن المعرض فرصة مهمة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن أولياء الأمور يحرصون على اصطحاب أبنائهم لهذه الملتقيات التعليمية الهامة من أجل التعرف على البرامج الدراسية والاستفادة من المنح والعروض الأكاديمية والتدريبية المختلفة حيث يضم المعرض أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والعربية والأجنبية والتي تسعى جميعها لعرض برامجها الدراسية بشكل مبسط للطلاب لمساعدتهم في اختيار الكلية والجامعة الأنسب لهم.مشيرًا إلى أن توافد أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور على جناح جامعة بنها يوضح السمعة الطيبة التي تحظى بها الجامعة في الأوساط التعليمية.