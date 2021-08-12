«لمرض والدتها».. طالبة بالإعدادية تحاول الانتحار بحبة الغلة في الدقهلية

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، من محافظة الدقهلية، على الانتحار باستخدام حبة حفظ الغلال السامة، بقرية «كفر النعمان»، مركز ميت غمر، ووصلت إلى مستشفى ميت غمر المركزي في حالة إعياء شديدة، وتمكن الأطباء من إجراء الإسعافات الطبية اللازمة، وعللت الطالبة المصابة رغبتها في الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرض والدتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وصول طالبة إعدادية لمستشفى ميت غمر مصابة بإعياء شديد

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ مأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول «إيمان أ. ذ.»، 16 سنة، طالبة بالصف الثالث الرعدادي، ومقيمة بقرية «كفر النعمان»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وأجرى الأطباء لها في استقبال المستشفى الإسعافات الطبية اللازمة لإنقاذها من الموت.

المصابة: حاولت الانتحار لمرض والدتي

انتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر إلي المستشفى، وبالفحص وسؤالها، في محضر الشرطة، أكدت تناولها قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة لمرض والدتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال شقيقها المدعو «زكي أ. ذ.»، 30 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، وأكد تناول شقيقته قرصًا كيماويًا يستخدم في حفظ الغلال لتأثرها بمرض والدتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7941 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021، وجارٍ العرض على النيابة العامة.