انتحار عامل بحبة الغلة السامة في الدقهلية.. ووالده: «مصاب بالصرع»

أقدم عامل بمحافظة الدقهلية على الانتحار، بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، بقرية أبو فودة التابعة لمركز شربين، حيث وصل إلى مستشفى شربين في حالة سيئة وتوفى مباشرة.

وبسؤال والد المتوفى في محضر الشرطة، أكد إقدام نجله على الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة معاناته من حالات صرع مستمرة، وورد تقرير مفتش الصحة بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وفاة عامل متاثرا بحبة الغلة السامة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول «أحمد م. م. ر.»، 35 عامًا، ومقيم في قرية «أبو فودة» دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء وقيء مستمر، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله.

والد المتوفى: انتحر بسبب مرضه بالصرع

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، بقيادة الرائد ماجد الشامي، رئيس مباحث شربين، إلى المستشفى، وبسؤال والد المتوفى، 65عامًا، عامل زراعي ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بتناول نجله قرص كيماوي يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب معاناته من حالات صرع مستمرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة «حبة الغلة السامة»، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 90 لسنة 2021 عوارض مركز شربين، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.