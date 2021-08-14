تحصين 35 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع بجنوب سيناء

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة تطعيم الحيوانات ورؤوس الماشية في جميع القرى والوديان والتجمعات البدوية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تحصين 97% من النسبة المستهدفة على مستوى المحافظة

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى تطعيم الحيوانات ضد حمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الحيوانات بكافة مدن المحافظة، وبلغت نسبة التغطية 97% من النسبة المستهدفة على مستوى المحافظة.

وأكدت مدير عام مديرية الطب البيطري، في تصريح لها اليوم السبت، أن إجمالي عدد الحيوانات التي جرى تحصينها خلال الحملة بلغ 35 ألف و461 رأس ماشية، تم تطعيمها بلقاح حمى الوادي المتصدع، بواقع 100 راس أبقار، و 570 رأس جاموس، و14146 رأس ماعز، و17597 رأس أغنام، و2148 رأس جمال.

ترقيم الحيوانات التي حصلت على التطعيم

وأضافت أنه جرى خلال الحملة ترقيم الحيوانات التي حصلت على التطعيم، وفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض التي قد تصيب الماشية والأغنام.

وأوضحت مدير عام الطب البيطري، أنه جرى تنفيذ الحملة داخل القرى والوديان التابعة لمدن شرم الشيخ وطور سيناء ونويبع ورأس سدر ودهب وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين وطابا، تحت إشراف فريق من الأطباء البيطريين ومعاونيهم، من خلال حملات بيطرية قامت بالمرور على المزارع ومناطق الثروة الحيوانية بالمدن المستهدفة.

وأشارت إلى أن محطة بحوث جنوب سيناء أطلقت في شهر أبريل الماضي قافلة بيطرية مجانية، لتحصين الحيوانات، والتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المزارعين، تنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإطلاق قوافل بيطرية إلى محافظة جنوب سيناء، تلبية لمطالب المواطنين.

وتابعت أن القافلة قامت بزيارة 23 مزرعة بمدينة طور سيناء والوديان والقرى التابعة لها، وجرى تحصين 600 رأس ماشية، بينها 39 رأس إبل، و160 رأس أبقار، و20 رأس جاموس، و285 رأس أغنام، و174 رأس ماعز، بهدف النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكدت أنه جرى خلال القافلة توزيع جميع الأدوية واللقاحات اللازمة علي المربيين مجاناً، مساهمة من مركز بحوث الصحراء لأهالي سيناء، وبهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية بجنوب سيناء.